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Будет громко: на Харьковщине проведут разминирование

Общество 10:28   28.06.2024
Оксана Горун
Будет громко: на Харьковщине проведут разминирование

В ближайшие полчаса на Харьковщине будет слышен взрыв, предупредили в ХОВА.

«В Харьковской области продолжается разминирование. В районе села Граково Чугуевского района с 10:40 до 10:50 будет проводиться контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Читайте также: Более 200 тыс. взрывоопасных предметов уничтожили на Харьковщине за 2 года

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 10:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайшие полчаса на Харьковщине будет слышен взрыв, предупредили в ХОВА".