Будет громко: на Харьковщине проведут разминирование

В ближайшие полчаса на Харьковщине будет слышен взрыв, предупредили в ХОВА.

«В Харьковской области продолжается разминирование. В районе села Граково Чугуевского района с 10:40 до 10:50 будет проводиться контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — сообщила пресс-служба ХОВА.