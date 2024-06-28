Поралася на городі: жінка загинула на Харківщині через удар РФ
28 червня близько 09:00 армія РФ обстріляла село Варварівка на Харківщині.
Внаслідок удару загинула 56-річна жінка. У момент обстрілу вона поралася на городі, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) ККУ.
Читайте також: Дві людини поранені під час будівництва фортифікацій на Харківщині – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: огород, погибла, поліція, рф, село, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Поралася на городі: жінка загинула на Харківщині через удар РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 13:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 червня близько 09:00 армія РФ обстріляла село Варварівка на Харківщині.".