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Поралася на городі: жінка загинула на Харківщині через удар РФ

Суспільство 13:34   28.06.2024
Вікторія Яковенко
Поралася на городі: жінка загинула на Харківщині через удар РФ

28 червня близько 09:00 армія РФ обстріляла село Варварівка на Харківщині.

Внаслідок удару загинула 56-річна жінка. У момент обстрілу вона поралася на городі, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 13:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 червня близько 09:00 армія РФ обстріляла село Варварівка на Харківщині.".