Поралася на городі: жінка загинула на Харківщині через удар РФ

28 червня близько 09:00 армія РФ обстріляла село Варварівка на Харківщині.

Внаслідок удару загинула 56-річна жінка. У момент обстрілу вона поралася на городі, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) ККУ.