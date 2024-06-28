Дві людини поранені під час будівництва фортифікацій на Харківщині – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 28 червня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області. Зокрема, поінформував про постраждалих під час будівництва фортифікацій. Інцидент стався в районі Борової.
“12:50. Ізюмський р-н, Борівська громада. Під час будівництва фортифікаційних споруд отримали поранення дві людини”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Також протягом доби від російських обстрілів постраждали:
🔹 п’ять людей у Харкові – від удару КАБ по приватному сектору (пошкоджені гаражі, багатоквартирний будинок, корпус вишу);
🔹 дві людини (чоловік і жінка) у Ківшарівці Куп’янського району (пошкоджені два будинки та легковий автомобіль);
🔹жінка в Кругляківці Куп’янського району (пошкоджений приватний будинок внаслідок обстрілу з РСЗВ).
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Без постраждалих обійшлася ще низка обстрілів: у Пісках-Радьковських “прилетіло” по місцевому підприємству; у Глушківці через удар ФАБ спалахнув дах житлового будинку; у Козачій Лопані пошкоджений легковий автомобіль; у селі Олександрівка Циркунівської громади горів будинок.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, поранені, сінєгубов, фортификации;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 08:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 28 червня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області. Зокрема, поінформував про постраждалих під час будівництва фортифікацій. Інцидент стався в районі Борової".