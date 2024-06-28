Дві людини поранені під час будівництва фортифікацій на Харківщині – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 28 червня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області. Зокрема, поінформував про постраждалих під час будівництва фортифікацій. Інцидент стався в районі Борової.

“12:50. Ізюмський р-н, Борівська громада. Під час будівництва фортифікаційних споруд отримали поранення дві людини”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також протягом доби від російських обстрілів постраждали:

🔹 п’ять людей у Харкові – від удару КАБ по приватному сектору (пошкоджені гаражі, багатоквартирний будинок, корпус вишу);

🔹 дві людини (чоловік і жінка) у Ківшарівці Куп’янського району (пошкоджені два будинки та легковий автомобіль);

🔹жінка в Кругляківці Куп’янського району (пошкоджений приватний будинок внаслідок обстрілу з РСЗВ).

Без постраждалих обійшлася ще низка обстрілів: у Пісках-Радьковських “прилетіло” по місцевому підприємству; у Глушківці через удар ФАБ спалахнув дах житлового будинку; у Козачій Лопані пошкоджений легковий автомобіль; у селі Олександрівка Циркунівської громади горів будинок.