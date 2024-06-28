Два человека ранены при строительстве фортификаций на Харьковщине — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 июня сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области. В частности — проинформировал о пострадавших во время строительства фортификаций. Инцидент случился в районе Боровой.

«12:50. Изюмский р-н, Боровская громада. Во время постройки фортификационных сооружений получили ранения два человека», — написал Синегубов в telegram.

Также в течение суток от российских обстрелов пострадали:

🔹 пять человек в Харькове — от удара КАБ по частному сектору (повреждены гаражи, многоквартирный дом, корпус вуза);

🔹 два человека (мужчина и женщина) в Ковшаровке Купянского района (повреждены два дома и легковой автомобиль);

🔹женщина в Кругляковке Купянского района (поврежден частный дом в результате обстрела из РСЗО).

Без пострадавших обошлась еще серия обстрелов: в Песках-Радьковских «прилетело» по местному предприятию; в Глушковке из-за удара ФАБ загорелась крыша жилого дома; в Казачьей Лопани поврежден легковой автомобиль; в селе Александровка Циркуновской громады горел дом.