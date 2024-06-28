Live
  • Пт 28.06.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.35

Два человека ранены при строительстве фортификаций на Харьковщине — Синегубов

Происшествия 08:45   28.06.2024
Оксана Горун
Два человека ранены при строительстве фортификаций на Харьковщине — Синегубов скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 июня сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области. В частности — проинформировал о пострадавших во время строительства фортификаций. Инцидент случился в районе Боровой.

«12:50. Изюмский р-н, Боровская громада. Во время постройки фортификационных сооружений получили ранения два человека», — написал Синегубов в telegram.

Также в течение суток от российских обстрелов пострадали:

🔹 пять человек в Харькове — от удара КАБ по частному сектору (повреждены гаражи, многоквартирный дом, корпус вуза);

🔹 два человека (мужчина и женщина) в Ковшаровке Купянского района (повреждены два дома и легковой автомобиль);

🔹женщина в Кругляковке Купянского района (поврежден частный дом в результате обстрела из РСЗО).

Читайте также: «Только сделали, сразу бросают» — Тимошко о КАБах, летящих на Харьков

Без пострадавших обошлась еще серия обстрелов: в Песках-Радьковских «прилетело» по местному предприятию; в Глушковке из-за удара ФАБ загорелась крыша жилого дома; в Казачьей Лопани поврежден легковой автомобиль; в селе Александровка Циркуновской громады горел дом.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
26.06.2024, 15:08
«Только сделали, сразу бросают» — Тимошко о КАБах, летящих на Харьков
«Только сделали, сразу бросают» — Тимошко о КАБах, летящих на Харьков
28.06.2024, 08:28
Главные новости Харькова 28 июня: как прошла ночь, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 28 июня: как прошла ночь, последствия обстрелов
28.06.2024, 08:51
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
27.06.2024, 11:21
ISW о рейде ДРГ РФ через границу на Харьковщине: создают неопределенность
ISW о рейде ДРГ РФ через границу на Харьковщине: создают неопределенность
28.06.2024, 07:40
Два человека ранены при строительстве фортификаций на Харьковщине — Синегубов
Два человека ранены при строительстве фортификаций на Харьковщине — Синегубов
28.06.2024, 08:45

Новости по теме:

08:45
Два человека ранены при строительстве фортификаций на Харьковщине — Синегубов
08:28
«Только сделали, сразу бросают» — Тимошко о КАБах, летящих на Харьков
07:40
ISW о рейде ДРГ РФ через границу на Харьковщине: создают неопределенность
22:10
Главные новости Харькова 27.06: сессия, РФ впервые ударили ФАБ-500 по Харькову
11:59
Почем дрова на Харьковщине: лесники озвучили цены

Вы читали новость: «Два человека ранены при строительстве фортификаций на Харьковщине — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 08:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 июня сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области. В частности — проинформировал о пострадавших во время строительства фортификаций. Инцидент случился в районе Боровой".