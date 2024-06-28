Два человека ранены при строительстве фортификаций на Харьковщине — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 июня сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области. В частности — проинформировал о пострадавших во время строительства фортификаций. Инцидент случился в районе Боровой.
«12:50. Изюмский р-н, Боровская громада. Во время постройки фортификационных сооружений получили ранения два человека», — написал Синегубов в telegram.
Также в течение суток от российских обстрелов пострадали:
🔹 пять человек в Харькове — от удара КАБ по частному сектору (повреждены гаражи, многоквартирный дом, корпус вуза);
🔹 два человека (мужчина и женщина) в Ковшаровке Купянского района (повреждены два дома и легковой автомобиль);
🔹женщина в Кругляковке Купянского района (поврежден частный дом в результате обстрела из РСЗО).
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Без пострадавших обошлась еще серия обстрелов: в Песках-Радьковских «прилетело» по местному предприятию; в Глушковке из-за удара ФАБ загорелась крыша жилого дома; в Казачьей Лопани поврежден легковой автомобиль; в селе Александровка Циркуновской громады горел дом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, поранені, синегубов, фортификации;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 июня сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области. В частности — проинформировал о пострадавших во время строительства фортификаций. Инцидент случился в районе Боровой".