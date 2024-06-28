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«Только сделали, сразу бросают» — Тимошко о КАБах, летящих на Харьков

Происшествия 08:28   28.06.2024
Оксана Горун
«Только сделали, сразу бросают» — Тимошко о КАБах, летящих на Харьков Фото: Сергей Болвинов/facebook

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона, а также — маркировке бомбы, которой вчера ударили по городу.

«27 июня вооруженные силы рф нанесли авиаудары по городу. Впервые против мирных людей рашисты применили ФАБ-500. Ранения получили гражданские лица. Повреждены помещения ГСПЧ, четыре частных дома, три многоквартирных дома, помещения учебного заведения, гаражи. В ходе ОМП (осмотра места происшествия — Ред.) изъяты части устройства для доставки ФАБ с маркировкой даты изготовления: 01.06.2024. Только сделали, сразу бросают», — отметил Тимошко.

По его данным, в течение суток ФАБ ударил по селу Глушковка в Харьковской области (повреждены частные дома);  УМПБ-Д30 — по Ковшаровке (там ранены мужчина и женщина, повреждены дома); из РСЗО били по Кругляковке (получила травму женщина) и Загрызово (повреждены дома). Также от обстрелов в селе Богуславка пострадали двое гражданских, в Подолах повреждено частное домовладение, а в Песках-Радьковских — четыре частных дома.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 08:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона, а также — маркировке бомбы, которой вчера ударили по городу".