“Тільки зробили, одразу кидають” – Тимошко про КАБи, що летять на Харків

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів регіону, а також – про маркування бомби, якою вчора вдарили по місту.

“27 червня збройні сили рф завдали авіаудари по місту. Вперше проти мирних людей рашисти застосували ФАБ-500. Зазнали поранень цивільні особи. Пошкоджено приміщення ДРПЧ, чотири приватних будинки, три багатоквартирні будинки, приміщення закладу освіти, гаражі. В ході ОМП (огляду місця події – Ред.) вилучені частки пристрою для доставлення ФАБ з маркуванням дати виготовлення: 01.06.2024. Тільки зробили, відразу кидають”, – зазначив Тимошко.

За його даними, протягом доби ФАБ вдарив по селу Глушківка в Харківській області (пошкоджені приватні будинки); УМПБ-Д30 – по Ківшарівці (там поранено чоловіка та жінку, пошкоджені будинки); з РСЗВ били по Кругляківці (травмована жінка) та Загризове (пошкоджені будинки). Також від обстрілів у селі Богуславка постраждали двоє цивільних, у Подолах пошкоджено приватне домоволодіння, а в Пісках-Радьківських – чотири приватні будинки.