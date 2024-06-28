“Тільки зробили, одразу кидають” – Тимошко про КАБи, що летять на Харків
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів регіону, а також – про маркування бомби, якою вчора вдарили по місту.
“27 червня збройні сили рф завдали авіаудари по місту. Вперше проти мирних людей рашисти застосували ФАБ-500. Зазнали поранень цивільні особи. Пошкоджено приміщення ДРПЧ, чотири приватних будинки, три багатоквартирні будинки, приміщення закладу освіти, гаражі. В ході ОМП (огляду місця події – Ред.) вилучені частки пристрою для доставлення ФАБ з маркуванням дати виготовлення: 01.06.2024. Тільки зробили, відразу кидають”, – зазначив Тимошко.
За його даними, протягом доби ФАБ вдарив по селу Глушківка в Харківській області (пошкоджені приватні будинки); УМПБ-Д30 – по Ківшарівці (там поранено чоловіка та жінку, пошкоджені будинки); з РСЗВ били по Кругляківці (травмована жінка) та Загризове (пошкоджені будинки). Також від обстрілів у селі Богуславка постраждали двоє цивільних, у Подолах пошкоджено приватне домоволодіння, а в Пісках-Радьківських – чотири приватні будинки.
Читайте також: 10-річний хлопчик був у будинку, в який поцілила ФАБ-500 у Харкові (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, новини Харкова, обстріли, поліція, тимошко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Тільки зробили, одразу кидають” – Тимошко про КАБи, що летять на Харків»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів регіону, а також – про маркування бомби, якою вчора вдарили по місту".