Возилась на огороде: женщина погибла на Харьковщине из-за удара РФ

28 июня около 09:00 армия РФ обстреляла село Варваровка Харьковской области.

В результате удара погибла 56-летняя женщина. В момент обстрела она возилась на огороде, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) УКУ.