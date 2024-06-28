Возилась на огороде: женщина погибла на Харьковщине из-за удара РФ
28 июня около 09:00 армия РФ обстреляла село Варваровка Харьковской области.
В результате удара погибла 56-летняя женщина. В момент обстрела она возилась на огороде, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: огород, погибла, полиция, рф, село, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 13:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 июня около 09:00 армия РФ обстреляла село Варваровка Харьковской области.".