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Возилась на огороде: женщина погибла на Харьковщине из-за удара РФ

Общество 13:34   28.06.2024
Виктория Яковенко
Возилась на огороде: женщина погибла на Харьковщине из-за удара РФ

28 июня около 09:00 армия РФ обстреляла село Варваровка Харьковской области.

В результате удара погибла 56-летняя женщина. В момент обстрела она возилась на огороде, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 13:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 июня около 09:00 армия РФ обстреляла село Варваровка Харьковской области.".