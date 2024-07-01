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Два бої тривають на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 17:02   01.07.2024
Оксана Якушко
Два бої тривають на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку українські захисники відбивали шість штурмів росіян біля населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Липці, повідомив Генштаб ЗСУ.

Наразі на цьому напрямку тривають два бої.

Росіяни завдали сім авіаударів, застосувавши 11 КАБів, по селах Вовчанські Хутори, Тихе, Охримівка, Нескучне, Липці, Веселе.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 11 разів біля Синьківки, Стельмахівки, Піщаного, Берестового і Степової Новоселівки. По Куп’янську Вузловому і Лісній Стінці била КАБами росавіація.

Читайте також: За добу на Харківщині сталося понад 20 бойових зіткнень – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 17:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку українські захисники відбивали шість штурмів росіян біля населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Липці, повідомив Генштаб ЗСУ.".