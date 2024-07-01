Два бої тривають на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку українські захисники відбивали шість штурмів росіян біля населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Липці, повідомив Генштаб ЗСУ.
Наразі на цьому напрямку тривають два бої.
Росіяни завдали сім авіаударів, застосувавши 11 КАБів, по селах Вовчанські Хутори, Тихе, Охримівка, Нескучне, Липці, Веселе.
На Куп’янському напрямку ворог атакував 11 разів біля Синьківки, Стельмахівки, Піщаного, Берестового і Степової Новоселівки. По Куп’янську Вузловому і Лісній Стінці била КАБами росавіація.
Читайте також: За добу на Харківщині сталося понад 20 бойових зіткнень – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, росіяни, Харьковское направление, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Два бої тривають на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 17:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку українські захисники відбивали шість штурмів росіян біля населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Липці, повідомив Генштаб ЗСУ.".