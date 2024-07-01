За добу на Харківщині сталося понад 20 бойових зіткнень – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 1 липня повідомив, що ворог штурмував і на півночі від Харкова, і на Куп’янському напрямку.
“На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося 16 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області”, – поінформували в Генштабі.
У зведенні також повідомили про втрати російських окупантів і результати успішних ударів авіації та ракетників ЗСУ.
“Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали: 1110 осіб, 19 танків, 26 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем, одна РСЗВ, засіб ППО, 36 БпЛА ОТР, дві ракети та 70 автомобілів”, – перерахували в ГШ.
Повітряні сили ЗСУ разом із ракетниками та артилеристами вразили два пункти управління армії РФ, склад боєприпасів, один засіб ППО та 16 районів зосередження особового складу противника.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 10:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 1 липня повідомив, що ворог штурмував і на півночі від Харкова, і на Куп’янському напрямку".