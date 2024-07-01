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За сутки на Харьковщине произошло более 20 боестолкновений — Генштаб

Происшествия 10:44   01.07.2024
Оксана Горун
За сутки на Харьковщине произошло более 20 боестолкновений — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 1 июля сообщил, что враг штурмовал и на севере от Харькова, и на Купянском направлении.

«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия. Всего произошло 16 боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое. На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Песчаного Харьковской области; Стельмаховки Луганской области», — проинформировали в Генштабе.

В сводке также сообщили о потерях российских оккупантов и результатах успешных ударов авиации и ракетчиков ВСУ.

«За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили: 1110 человек, 19 танков, 26 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем, одна РСЗО, средство ПВО, 36 БПЛА ОТР, две ракеты и 70 автомобилей», — перечислили в ГШ.

Воздушные силы ВСУ вместе с ракетчиками и артиллеристами поразили два пункта управления армии РФ, склад боеприпасов, одно средство ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава противника.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 10:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 1 июля сообщил, что враг штурмовал и на севере от Харькова, и на Купянском направлении".