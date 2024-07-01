Два боя продолжаются на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении украинские защитники отражали шесть штурмов россиян возле населенных пунктов Глубокое, Волчанск и Липцы, сообщил Генштаб ВСУ.
Сейчас на этом направлении идут два боя.
Россияне нанесли семь авиаударов, применив 11 КАБов, по селам Волчанские Хутора, Тихое, Охримовка, Нескучное, Липцы, Веселое.
На Купянском направлении враг атаковал 11 раз возле Синьковки, Стельмаховки, Песчаного, Берестового и Степовой Новоселовки. По Купянскому Узловому и Лесной Стене била КАБами росавиация.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, россияне, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 17:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении украинские защитники отражали шесть штурмов россиян возле населенных пунктов Глубокое, Волчанск и Липцы, сообщил Генштаб ВСУ.".