Два боя продолжаются на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении украинские защитники отражали шесть штурмов россиян возле населенных пунктов Глубокое, Волчанск и Липцы, сообщил Генштаб ВСУ.

Сейчас на этом направлении идут два боя.

Россияне нанесли семь авиаударов, применив 11 КАБов, по селам Волчанские Хутора, Тихое, Охримовка, Нескучное, Липцы, Веселое.

На Купянском направлении враг атаковал 11 раз возле Синьковки, Стельмаховки, Песчаного, Берестового и Степовой Новоселовки. По Купянскому Узловому и Лесной Стене била КАБами росавиация.