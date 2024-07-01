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КАБом ударили росіяни по Харкову – Синєгубов

Події 16:39   01.07.2024
Оксана Якушко
КАБом ударили росіяни по Харкову – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поки що жертв немає. 

“Ворог ударив КАБом по Харкову. На цю хвилину – без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється, профільні служби виїхали на місце”, – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 16:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поки що жертв немає. ".