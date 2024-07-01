КАБом ударили росіяни по Харкову – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поки що жертв немає.

“Ворог ударив КАБом по Харкову. На цю хвилину – без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється, профільні служби виїхали на місце”, – розповів Синєгубов.