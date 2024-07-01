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У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами

Події 16:17   01.07.2024
Оксана Якушко
У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами

Вибухи пролунали в Харкові, влада закликала перебувати в укриттях. 

“Ворожий КАБ у напрямку міста Харкова та приміських населених пунктів – перебувайте в укриттях”, – звернувся до городян бригадний генерал Сергій Мельник.

“У Харкові було чути вибух. Будьте обережні!” – повідомив мер Ігор Терехов.

 

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 16:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи пролунали в Харкові, влада закликала перебувати в укриттях. ".