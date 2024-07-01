У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами

Вибухи пролунали в Харкові, влада закликала перебувати в укриттях.

“Ворожий КАБ у напрямку міста Харкова та приміських населених пунктів – перебувайте в укриттях”, – звернувся до городян бригадний генерал Сергій Мельник.

“У Харкові було чути вибух. Будьте обережні!” – повідомив мер Ігор Терехов.