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В Харькове взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБами

Происшествия 16:17   01.07.2024
Оксана Якушко
В Харькове взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБами

Взрывы прозвучали в Харькове, власти призвали находиться в укрытиях. 

«Вражеский КАБ в направлении города Харькова и пригородных населенных пунктов — находитесь в укрытиях», — обратился к горожанам бригадный генерал Сергей Мельник.

«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!» — сообщил мэр Игорь Терехов.

 

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 16:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы прозвучали в Харькове, власти призвали находиться в укрытиях. ".