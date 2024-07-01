В Харькове взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБами

Взрывы прозвучали в Харькове, власти призвали находиться в укрытиях.

«Вражеский КАБ в направлении города Харькова и пригородных населенных пунктов — находитесь в укрытиях», — обратился к горожанам бригадный генерал Сергей Мельник.

«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!» — сообщил мэр Игорь Терехов.