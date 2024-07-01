В Харькове взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБами
Взрывы прозвучали в Харькове, власти призвали находиться в укрытиях.
«Вражеский КАБ в направлении города Харькова и пригородных населенных пунктов — находитесь в укрытиях», — обратился к горожанам бригадный генерал Сергей Мельник.
«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!» — сообщил мэр Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, Сергей Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 16:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы прозвучали в Харькове, власти призвали находиться в укрытиях. ".