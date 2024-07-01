КАБом ударили россияне по Харькову — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пока жертв нет.
«Враг ударил КАБом по Харькову. На эту минуту – без пострадавших. Информация по разрушениям уточняется, профильные службы выехали на место», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, Олег Синегубов, россияне, удар, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 16:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пока жертв нет. ".