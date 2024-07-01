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КАБом ударили россияне по Харькову — Синегубов

Происшествия 16:39   01.07.2024
Оксана Якушко
КАБом ударили россияне по Харькову — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пока жертв нет. 

«Враг ударил КАБом по Харькову. На эту минуту – без пострадавших. Информация по разрушениям уточняется, профильные службы выехали на место», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 16:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пока жертв нет. ".