Синєгубов повідомив про стан постраждалих від удару по Новій пошті в Харкові
Вранці 1 липня в лікарнях Харкова залишаються вісім із десяти осіб, які постраждали від удару по місту в неділю. Серед них – двоє дітей, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“16-річний хлопець у стабільному стані, динаміка позитивна. Восьмимісячний хлопчик — у задовільному стані. Сьогодні готується до виписки під нагляд сімейного лікаря“, – повідомив Синєгубов.
П’ять дорослих у стані середньої тяжкості. А один – чоловік 58 років – у тяжкому стані, але стабільний.
“Він отримав вибухове поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки”, – уточнив начальник ХОВА.
Нагадаємо, вибух було чутно в Харкові о 16:25. Мер Ігор Терехов повідомив, що КАБ влучив у цивільне підприємство майже в центрі міста, а серед постраждалих – восьмимісячна дитина. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, КАБ упав поряд із приміщенням Нової пошти у Слобідському районі. Бомбу було запущено з літака Су-34 з району села Нижній Ольшанець Бєлгородської області, вона пролетіла 70 км. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, КАБ влучив в автопарк Нової пошти, а серед 10 постраждалих — восьмимісячна дитина, жінка та чоловіки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, новая почта, новини Харкова, поранені, пострадалі, сінєгубов, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 09:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 липня в лікарнях Харкова залишаються вісім із десяти осіб, які постраждали від удару по місту в неділю. Серед них – двоє дітей, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов".