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Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от удара по Новой почте в Харькове

Происшествия 09:48   01.07.2024
Оксана Горун
Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от удара по Новой почте в Харькове Фото: Олег Синегубов/telegram

Утром 1 июля в больницах Харькова остаются восемь из десяти человек, которые пострадали от удара по городу в воскресенье. Среди них — двое детей, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«16-летний парень в стабильном состоянии, динамика положительная. Восьмимесячный мальчик – в удовлетворительном состоянии. Сегодня готовится к выписке под наблюдение семейного врача», — сообщил Синегубов.

Пять взрослых в состоянии средней тяжести. А один — мужчина 58 лет — в тяжелом состоянии, но стабилен.

«Он получил взрывное ранение с повреждением головы, туловища и левой верхней конечности», — уточнил начальник ХОВА.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 16:25. Мэр Игорь Терехов сообщил, что КАБ попал в гражданское предприятие почти в центре города, а среди пострадавших — восьмимесячный ребенок. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, КАБ упал рядом с помещением Новой почты в Слободском районе. Бомба была запущена с самолета Су-34 из района села Нижний Ольшанец Белгородской области и пролетела 70 км. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, КАБ попал в автопарк Новой почты, а среди 10 пострадавших — восьмимесячный ребенок, женщина и мужчины.

Читайте также: Почему ВС РФ не нужно выдавливать с Харьковщины — мнение военного аналитика

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 09:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 июля в больницах Харькова остаются восемь из десяти человек, которые пострадали от удара по городу в воскресенье. Среди них — двое детей, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов".