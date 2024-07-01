Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от удара по Новой почте в Харькове
Утром 1 июля в больницах Харькова остаются восемь из десяти человек, которые пострадали от удара по городу в воскресенье. Среди них — двое детей, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«16-летний парень в стабильном состоянии, динамика положительная. Восьмимесячный мальчик – в удовлетворительном состоянии. Сегодня готовится к выписке под наблюдение семейного врача», — сообщил Синегубов.
Пять взрослых в состоянии средней тяжести. А один — мужчина 58 лет — в тяжелом состоянии, но стабилен.
«Он получил взрывное ранение с повреждением головы, туловища и левой верхней конечности», — уточнил начальник ХОВА.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 16:25. Мэр Игорь Терехов сообщил, что КАБ попал в гражданское предприятие почти в центре города, а среди пострадавших — восьмимесячный ребенок. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, КАБ упал рядом с помещением Новой почты в Слободском районе. Бомба была запущена с самолета Су-34 из района села Нижний Ольшанец Белгородской области и пролетела 70 км. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, КАБ попал в автопарк Новой почты, а среди 10 пострадавших — восьмимесячный ребенок, женщина и мужчины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, новая почта, новости Харькова, поранені, пострадавшие, синегубов, удар;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 09:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 июля в больницах Харькова остаются восемь из десяти человек, которые пострадали от удара по городу в воскресенье. Среди них — двое детей, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов".