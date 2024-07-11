19 атак за добу на Харківщині зафіксував Генштаб ЗСУ (втрати ворога)

У зведенні на 08:00 11 липня Генштаб поінформував про авіаудари та бої на Харківщині.

“Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Липці, Вовчанськ, Борщове, Малі Проходи та Глибоке Харківської області”, – поінформували у ГШ.

На Харківському напрямку за добу сталося дев’ять бойових зіткнень – у районах Вовчанська та Липців. На Куп’янському – ще десять: біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

Загалом на фронті в Україні сталося 146 бойових зіткнень. Генштаб поінформував про втрати ворога.