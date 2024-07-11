19 атак за добу на Харківщині зафіксував Генштаб ЗСУ (втрати ворога)
У зведенні на 08:00 11 липня Генштаб поінформував про авіаудари та бої на Харківщині.
“Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Липці, Вовчанськ, Борщове, Малі Проходи та Глибоке Харківської області”, – поінформували у ГШ.
На Харківському напрямку за добу сталося дев’ять бойових зіткнень – у районах Вовчанська та Липців. На Куп’янському – ще десять: біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.
Загалом на фронті в Україні сталося 146 бойових зіткнень. Генштаб поінформував про втрати ворога.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні на 08:00 11 липня Генштаб поінформував про авіаудари та бої на Харківщині".