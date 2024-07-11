ЗС РФ буде складніше посилювати війська на півночі від Харкова – Коваленко

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко у зведенні на Oboz.ua пояснив, як наступ на Куп’янському напрямку залишає без підтримки окупантів із РФ, які ведуть бої в районах Липців та Вовчанська.

Коваленко зазначив, що ворог активізувався на Куп’янському напрямку – вздовж усієї лінії фронту.

“Вони намагаються проводити наступальні дії майже по всій лінії боєзіткнення по цій локації, і це багато про що говорить як позитивного, так і негативного. З негативного – це те, що росіяни нарощують свої дії в районі Синьківки та Петропавлівки. Росіяни відчайдушно намагаються саме тут просуватися, використовуючи підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії. Скоріше за все, йдеться про 7-й окремий мотострілецький полк та 423-й мотострілецький полк. Отже, їхня мета станом на зараз – прорвати нашу лінію оборони безпосередньо на Куп’янськ. Основними укріпрайонами тут є Синьківка та Петропавлівка. Але й південніше ситуація не простіша і не легша. Це Степова Новоселівка і це Піщане. Саме тут російські окупанти намагаються діяти підрозділами 47-ї танкової дивізії. І їхня мета – фактично вийти на основну трасу, на Піщане, становити загрозу для Карлівки та охопити лінію Петропавлівка та Синьківка з південного фасу. Аналогічно складається ситуація в районі Піщане-Берестове. Тобто і тут ми можемо констатувати те, що росіяни активізували дії вже безпосередньо підрозділів зі складу 2-ї мотострілецької дивізії, це 1-й та 15-й мотострілецькі полки. Для них є також важливим прорив на цій ділянці, оскільки вона створює повноцінний південний фланг для охоплення Куп’янська з півдня та виходу на річку Оскіл, що є вже майже більш ніж як рік основною бойовою задачею російських окупантів по Лимано-Куп’янській вісі”, — сказав Коваленко.

Відео: Oboz.ua

За його оцінками, саме Лимано-Куп’янська вісь стане основною в планах наступу РФ до кінця літа та початку осені. Однак таке переміщення акценту має позитивний ефект – для захисників на Харківському напрямку.

“Оскільки вони залучили в ці дії майже весь ресурс групи військ “Захід” і частково тієї частини невеликої групи військ “Центр”, яка залишилась на Лиманському напрямку, то з цього можемо зробити деякі висновки. Наприклад, група військ “Захід” не зможе повноцінно підтримувати наступальні дії російської групи військ “Північ”, а саме Бєлгородського угруповання, на Харківщині. Як ви вже неодноразово чули від мене, росіяни в останні місяці, як розпочали свій наступ на Харківщині, займалися тим, що постійно якимись підрозділами, з якихось груп військ підсилювали саме це угруповання. Відповідно, зараз у них буде ситуація складніше з ось такими нескінченними підсилюваннями“, – спрогнозував військово-політичний оглядач.