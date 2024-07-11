Росіяни форсували річку Вовча у Вовчанську – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що підрозділи ЗС РФ змогли переправитися через річку в центрі Вовчанська та утримують позиції на вул. Харківській.

“Російські війська нещодавно переправилися через річку Вовча в центрі Вовчанська на тлі бойових дій, що продовжуються, на північ і північний схід від Харкова 10 липня. Геолоковані кадри, що опубліковані 7 липня, показують, що російські війська переправилися через річку Вовча та утримують позиції на вулиці Харківській у центрі Вовчанська. Російські військові блогери також стверджували, що російські війська форсували річку Вовча і просунулися вулицями Соборною та Прилужною в центрі Вовчанська, хоча ISW не спостерігав підтвердження присутності російських військ на двох останніх вулицях. Інший російський військовий блогер заявив, що запеклі бої продовжуються біля висотних будівель у центрі Вовчанська на північному березі річки Вовча”, – навели відому на цей час інформацію з Вовчанська аналітики ISW.

На півночі від Харкова бої продовжуються поблизу Глибокого та в районі Липців. За інформацією російських джерел, у тому числі бої в Глибокому йдуть із застосуванням стрілецької зброї. Посилаючись на інформацію офіційних українських осіб, Інститут вивчення війни також поінформував, що ЗС РФ намагаються продовжувати наступальні дії на Харківському напрямку, “попри великі втрати та відсутність прогресу”. Також ISW підтвердив будівництво росіянами укріплень на півночі від Харкова, про яке раніше повідомляв речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх.

“Повх сказав, що російські війська перекидають додаткову інженерну техніку на північ Харківської області для будівництва та розширення укріплень на нещодавно захоплених позиціях, а ISW зібрав супутникові знімки, що показують нові російські польові укріплення на територіях, що нещодавно захоплені Росією, на півночі Харківської області”, – зазначили в ISW.