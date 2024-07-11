Россияне форсировали реку Волчья в Волчанске — ISW

Институт изучения войны (ISW) заявил, что подразделения ВС РФ смогли переправиться через реку в центре Волчанска и удерживают позиции на ул. Харьковской.

«Российские войска недавно переправились через реку Волчья в центре Волчанска на фоне продолжающихся боевых действий к северу и северо-востоку от Харькова 10 июля. Геолоцированные кадры, опубликованные 7 июля, показывают, что российские войска переправились через реку Волчья и удерживают позиции на улице Харьковской в центре Волчанска. Российские военные блогеры также утверждали, что российские войска форсировали реку Волчья и продвинулись по улицам Соборной и Прилужной в центре Волчанска, хотя ISW не наблюдал подтверждения присутствия российских войск на двух последних улицах. Другой российский военный блогер заявил, что ожесточенные бои продолжаются возле высотных зданий в центре Волчанска на северном берегу реки Волчья», — сообщили известную на данный момент информацию из Волчанска аналитики ISW.

На севере от Харькова бои продолжаются вблизи Глубокого и районе Липцев. По информации российских источников, в том числе, бои в Глубоком идут с применением стрелкового оружия. Ссылаясь на информацию официальных украинских лиц, Институт изучения войны также проинформировал, что ВС РФ пытаются продолжать наступательные действия на Харьковском направлении, «несмотря на большие потери и отсутствие прогресса». Также ISW подтвердил строительство россиянами укреплений на севере от Харькова, о котором ранее сообщал спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.

«Повх сказал, что российские войска перебрасывают дополнительную инженерную технику на север Харьковской области для строительства и расширения укреплений на недавно захваченных позициях, а ISW собрал спутниковые снимки, показывающие новые российские полевые укрепления на недавно захваченных Россией территориях на севере Харьковской области», — отметили в ISW.