ВС РФ будет сложнее усиливать группу войск на севере от Харькова — Коваленко

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в сводке на Oboz.ua объяснил, как наступление на Купянском направлении оставляет без поддержки оккупантов из РФ, которые ведут бои в районах Липцев и Волчанска.

Коваленко отметил, что враг активизировался на Купянском направлении — вдоль всей линии фронта.

«Они пытаются проводить наступательные действия почти по всей линии боестолкновения по этой локации, и это о многом говорит как положительном, так и отрицательном. Из негативного – это то, что россияне наращивают свои действия в районе Синьковки и Петропавловки. Россияне отчаянно пытаются здесь продвигаться, используя подразделения из состава 4-й танковой дивизии. Скорее всего, речь идет о 7-м отдельном мотострелковом полке и 423-м мотострелковом полке. Итак, их цель по состоянию на данный момент – прорвать нашу линию обороны непосредственно на Купянск. Основными укрепрайонами здесь являются Синьковка и Петропавловка. Но южнее ситуация не проще и не легче. Это Степная Новоселовка и это Песчаное. Именно здесь российские оккупанты пытаются действовать подразделениями 47-й танковой дивизии. И их цель — фактически выйти на основную трассу, на Песчаное, представлять угрозу Карловке и фактически охватить линию Петропавловка и Синьковка с южного фаса. Аналогично складывается ситуация в районе Песчаное-Берестово. Здесь мы можем констатировать, что россияне активизировали действия уже непосредственно подразделений из состава 2-й мотострелковой дивизии, это 1-й и 15-й мотострелковой полки. Для них также важен прорыв на этом участке, поскольку он создает полноценный южный фланг для охвата Купянска с юга и выхода на реку Оскол, являющегося уже почти более чем год основной боевой задачей российских оккупантов по Лимано-Купянской оси», — сказал Коваленко.

Видео: Oboz.ua

По его оценкам, именно Лимано-Купянская ось станет основной в планах наступления РФ к концу лета и началу осени. Однако такое перемещение акцента имеет и положительный эффект — для защитников на Харьковском направлении.

«Поскольку они задействовали в этих действиях почти весь ресурс группы войск «Запад» и частично той части небольшой группы войск «Центр», которая осталась на Лиманском направлении, то из этого можем сделать некоторые выводы. Например, группа войск «Запад» не сможет полноценно поддерживать наступательные действия российской группы войск «Север», а именно Белгородской группировки, в Харьковской области. Как вы уже неоднократно слышали от меня, россияне последние месяцы, когда начали свое наступление на Харьковщине, занимались тем, что постоянно какими-то подразделениями, из каких-то групп войск усиливали именно эту группировку. Соответственно, сейчас у них будет ситуация более сложная с такими бесконечными усилиями», — спрогнозировал военно-политический обозреватель.