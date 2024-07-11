19 атак за сутки на Харьковщине зафиксировал Генштаб ВСУ (потери врага)
Фото: Генштаб ВСУ
В сводке на 08:00 11 июля Генштаб проинформировал об авиаударах и боях на Харьковщине.
«Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Борщевая, Малые Проходы и Глубокое Харьковской области», — проинформировали в ГШ.
На Харьковском направлении за сутки произошло девять боевых столкновений — в районах Волчанска и Липцев. На Купянском — еще десять: у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.
В целом на фронте в Украине произошло 146 боевых столкновений. Генштаб проинформировал о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, война, генштаб, зведення, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке на 08:00 11 июля Генштаб проинформировал об авиаударах и боях на Харьковщине".