19 атак за сутки на Харьковщине зафиксировал Генштаб ВСУ (потери врага)

В сводке на 08:00 11 июля Генштаб проинформировал об авиаударах и боях на Харьковщине.

«Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Борщевая, Малые Проходы и Глубокое Харьковской области», — проинформировали в ГШ.

На Харьковском направлении за сутки произошло девять боевых столкновений — в районах Волчанска и Липцев. На Купянском — еще десять: у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.

В целом на фронте в Украине произошло 146 боевых столкновений. Генштаб проинформировал о потерях врага.