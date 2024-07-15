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Зеленський заявив про провал наступу РФ на Харків й оцінив роботу Сирського

Суспільство 15:53   15.07.2024
Вікторія Яковенко
Зеленський заявив про провал наступу РФ на Харків й оцінив роботу Сирського скриншот

Наступ армії РФ, який розпочався у травня, на півночі Харківщини провалися та був зупинений.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції 15 липня.

«Визнають всі експерти: наступ Росії на Харків провалився. Я б сказав, що був зупинений нашими воїнами і відповідною зброєю. Все ж таки, будемо цінити високо службу наших хлопців», – зазначив президент.

Він також прокоментував зміну головнокомандувача ЗСУ та оцінив роботу Сирського, враховуючи прорив росіян на Харківщині.

«Складно сказати, що було б, якби не змінилося військове керівництво, це післявоєнні розмови. Ми повинні поважати всіх. Наразі у Сирського серйозний виклик, так як ми 8 місяців чекали пакету від США. Я не вважаю, що якби будь-хто був на місці Сирського, то прориву не було. Я вважаю, він би був. Бо цього хотіли росіяни. У них було завдання зайти й окупувати Харків. Плюс Сирського в цій ситуації — він знає Харків. Він відвойовував його», – сказав президент.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 15:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступ армії РФ, який розпочався у травня, на півночі Харківщини провалися та був зупинений.".