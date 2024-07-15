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Зеленский заявил о провале наступления РФ на Харьков и оценил работу Сырского

Общество 15:53   15.07.2024
Виктория Яковенко
Зеленский заявил о провале наступления РФ на Харьков и оценил работу Сырского скриншот

Наступление армии РФ, которое началось в мае, на севере Харьковщины провалилось и было остановлено.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 15 июля.

«Признают все эксперты: наступление России на Харьков провалилось. Я бы сказал, что оно было остановлено нашими воинами и соответствующим оружием. Все же, будем высоко ценить службу наших ребят», — отметил президент.

Он также прокомментировал смену главнокомандующего ВСУ и оценил работу Сырского, учитывая прорыв россиян в Харьковской области.

«Сложно сказать, что было бы, если бы не сменилось военное руководство, это послевоенные разговоры. Мы должны уважать всех. Сейчас у Сырского серьезный вызов, так как мы 8 месяцев ждали пакета от США. Я не считаю, что если бы кто-нибудь был на месте Сырского, то прорыва не было. Я думаю, он бы был. Потому что этого хотели россияне. У них была задача зайти и оккупировать Харьков. Плюс Сырского в этой ситуации он знает Харьков. Он отвоевывал его», – сказал президент.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 15:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наступление армии РФ, которое началось в мае, на севере Харьковщины провалилось и было остановлено.".