Терехов розповів про стан 12 постраждалих внаслідок “прильоту” по Харкову
Усі 12 постраждалих внаслідок ракетного удару по Шевченківському району Харкова, зокрема восьмимісячна дитина, перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
“Дуже серйозні руйнування, постраждав один з наших провідних вишів, постраждала будівля поліклініки, де під час обстрілу знаходилися пацієнти та лікарі. Крім цього, постраждали житлові будинки. Зараз працюють наші комунальні служби, дуже багато вже усунено, закритий контур поліклініки. Працюємо над житловими будинками, щоб закрити всі контури. Обслідували всі дахи, є руйнації. Будемо приводити до ладу все те, що накоїв російський агресор”, – сказав Терехов.
Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові о 09:52. За попередніми даними, армія РФ вдарила по території житлової забудови в Шевченківському районі «Іскандером», повідомили в облпрокуратурі. Пошкодження отримали будівля поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вишу, нежитлові будівлі та 25 автомобілів. У житлових багатоповерхівках вибиті вікна. З-під завалів надзвичайники врятували п’ятьох людей. В облпрокуратурі повідомляли про десятьох постраждалих, серед яких восьмимісячна дитина. За даними президента Володимира Зеленського, внаслідок удару одна людина загинула, а постраждалих – 12.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 19:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі 12 постраждалих внаслідок ракетного удару по Шевченківському району Харкова, зокрема восьмимісячна дитина, перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".