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Удар по Харкову: з-під завалів дістали 5 людей – ДСНС

Суспільство 15:15   06.08.2024
Вікторія Яковенко
Удар по Харкову: з-під завалів дістали 5 людей – ДСНС Фото: ДСНС України

Рятувальники показали наслідки «прильоту» по Харкову вранці 6 серпня.

«На місці обстрілу виникла пожежа. З-під завалів надзвичайники врятували 5 осіб. Вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі, тривають аварійно-рятувальні роботи. Пошкоджена цивільна інфраструктура: лікувальний заклад, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі», – повідомили у ДСНС України.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 09:52 ранку 6 серпня. Мер міста Ігор Терехов поінформував про приліт центральним районом, а потім – про пошкодження будівлі поліклініки. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про завали, під якими можуть перебувати інші постраждалі. За даними мера Ігоря Терехова, окрім будівлі поліклініки, в епіцентрі вибуху опинилися лікарня, виш та гуртожиток. РФ вдарила “Іскандером”, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі. Відомо про 8 постраждалих, серед них – восьмимісячна дитина, поінформували в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Удар по Харкову: з-під завалів дістали 5 людей – ДСНС»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 15:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники показали наслідки «прильоту» по Харкову вранці 6 серпня.".