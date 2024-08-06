Удар по Харкову: з-під завалів дістали 5 людей – ДСНС

Рятувальники показали наслідки «прильоту» по Харкову вранці 6 серпня.

«На місці обстрілу виникла пожежа. З-під завалів надзвичайники врятували 5 осіб. Вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі, тривають аварійно-рятувальні роботи. Пошкоджена цивільна інфраструктура: лікувальний заклад, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі», – повідомили у ДСНС України.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 09:52 ранку 6 серпня. Мер міста Ігор Терехов поінформував про приліт центральним районом, а потім – про пошкодження будівлі поліклініки. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про завали, під якими можуть перебувати інші постраждалі. За даними мера Ігоря Терехова, окрім будівлі поліклініки, в епіцентрі вибуху опинилися лікарня, виш та гуртожиток. РФ вдарила “Іскандером”, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі. Відомо про 8 постраждалих, серед них – восьмимісячна дитина, поінформували в ГУ Нацполіції в Харківській області.