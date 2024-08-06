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Удар по Харькову: из-под завалов достали 5 человек — ГСЧС

Общество 15:15   06.08.2024
Виктория Яковенко
Удар по Харькову: из-под завалов достали 5 человек — ГСЧС Фото: ГСЧС Украины

Спасатели показали последствия «прилета» по Харькову утром 6 августа.

«На месте обстрела произошел пожар. Из-под завалов чрезвычайники спасли 5 человек. Пожарные продолжают ликвидацию пожара, продолжаются аварийно-спасательные работы. Повреждена гражданская инфраструктура: лечебное учреждение, офисные и гаражные помещения, общежитие вуза, нежилые здания», — сообщили в ГСЧС Украины.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 09:52 утра 6 августа. Мэр города Игорь Терехов проинформировал о прилете по центральному району, а затем — о повреждении здания поликлиники. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о завалах, под которыми могут находиться пострадавшие. По данным мэра Игоря Терехова, кроме здания поликлиники, в эпицентре взрыва оказались больница, вуз и общежитие. РФ ударила «Искандером», сообщали в Харьковской областной прокуратуре. Известно о 8 пострадавших, среди них — восьмимесячный ребенок, проинформировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 15:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели показали последствия «прилета» по Харькову утром 6 августа.".