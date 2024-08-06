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Ще дві жінки звернулися до медиків у Харкові – десять постраждалих від удару

Події 19:12   06.08.2024
Олена Нагорна
Ще дві жінки звернулися до медиків у Харкові – десять постраждалих від удару

До десяти зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Шевченківському району Харкова близько 10-ї ранку 6 серпня, повідомили в обласній прокуратурі.

“По медичну допомогу звернулись ще дві жінки віком 39 і 55 років, які отримали поранення”, – поінформували у відомстві.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові о 09:52. За попередніми даними, армія РФ вдарила по території житлової забудови в Шевченківському районі «Іскандером», повідомили в облпрокуратурі. Пошкодження отримали будівля поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вишу, нежитлові будівлі та 25 автомобілів. У житлових багатоповерхівках вибиті вікна. Про вісьмох постраждалих, серед яких восьмимісячна дитина, інформували у ГУ Нацполіції у Харківській області. З-під завалів надзвичайники врятували п’ятьох людей.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 19:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До десяти зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Шевченківському району Харкова близько 10-ї ранку 6 серпня, повідомили в обласній прокуратурі.".