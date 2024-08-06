Еще две женщины обратились к медикам в Харькове — десять пострадавших от удара

До десяти возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Шевченковскому району Харькова около 10 утра 6 августа, сообщили в областной прокуратуре.

«За медицинской помощью обратились еще две женщины в возрасте 39 и 55 лет, получившие ранения», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове в 09:52. По предварительным данным, армия РФ ударила по территории жилой застройки в Шевченковском районе «Искандером», сообщили в облпрокуратуре. Повреждения получили здание поликлиники, офисные и гаражные помещения, общежитие вуза, нежилые здания и 25 автомобилей. В жилых многоэтажках выбиты окна. О восьми пострадавших, среди которых восьмимесячный ребенок, информировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Из-под завалов чрезвычайники спасли пятерых человек.