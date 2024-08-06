Предварительно, Искандер, но есть брат-близнец — Чубенко об ударе по Харькову

По предварительным данным, утром враг выпустил по Шевченковскому району Харькова «Искандер», но точно назвать тип ракеты можно будет только после проведения экспертизы, пояснил в эфире нацмарафона спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Залет ракеты был с территории Белгородской области — либо из самой Белгородской области, либо из соседней… Сейчас изъяты обломки, характерные именно для ракеты «Искандер», но точно сказать об этом будет рано. К тому же у ракеты «Искандер» есть брат-близнец, это ракета KN-23 производства КНДР. У них очень похожие элементы, размер, некоторые внутренние детали. По первоначальным данным, это «Искандер», но точнее уже после проведения экспертизы», — сказал Чубенко.

По его словам, повреждения получили 15 многоквартирных домов, офисов, несколько зданий учебных заведений, общежитие, районная поликлиника и 25 автомобилей.

«Последние данные по травмированным. Это восемь человек. Из них четыре человека с острой реакцией на стресс. Еще четыре человека получили различной степени телесные повреждения, по типу рваных ран, ушибов, переломов, вывихов. Среди травмированных — восьмимесячный мальчик», — напомнил Чубенко.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове в 09:52. По предварительным данным, армия РФ ударила по территории жилой застройки в Шевченковском районе «Искандером», сообщили в облпрокуратуре. Повреждения получили здание поликлиники, офисные и гаражные помещения, общежитие вуза, нежилые здания и 25 автомобилей. В жилых многоэтажках выбиты окна. Известно о восьми пострадавших, среди которых восьмимесячный ребенок, проинформировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Из-под завалов чрезвычайники спасли пятерых человек.