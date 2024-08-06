Попередньо, Іскандер, але в нього є брат-близнюк – Чубенко про удар по Харкову

За попередніми даними, вранці ворог випустив по Шевченківському району Харкова “Іскандер”, але точно назвати тип ракети можна буде тільки після проведення експертизи, пояснив в етері нацмарафону речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

“Заліт ракети був з території Бєлгородської області – або з самої Бєлгородської області, або з сусідньої… Зараз вилучені уламки, характерні саме для ракети “Іскандер”, але точно сказати про це буде зарано. До того ж у ракети “Іскандер” є брат-близнюк, це ракета KN-23 виробництва КНДР. У них дуже схожі елементи, розмір, деякі внутрішні деталі. За первинними даними, це “Іскандер”, але точніше вже після проведення експертизи”, – сказав Чубенко.

За його словами, пошкодження отримали 15 багатоквартирних будинків, офісів, кілька будівель навчальних закладів, гуртожиток, районна поліклініка та 25 автомобілів.

“Останні дані щодо травмованих. Це вісім людей. З них чотири особи з гострою реакцією на стрес. Ще чотири людини отримали різного ступеня тілесні ушкодження, по типу рваних ран, забоїв, переламів, вивихів. Серед травмованих є восьмимісячний хлопчик”, – нагадав Чубенко.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові о 09:52. За попередніми даними, армія РФ вдарила по території житлової забудови в Шевченківському районі «Іскандером», повідомили в облпрокуратурі. Пошкодження отримали будівля поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вишу, нежитлові будівлі та 25 автомобілів. У житлових багатоповерхівках вибиті вікна. Відомо про вісьмох постраждалих, серед яких восьмимісячна дитина, поінформували у ГУ Нацполіції у Харківській області. З-під завалів надзвичайники врятували п’ятьох людей.