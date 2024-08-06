Попередньо, Іскандер, але в нього є брат-близнюк – Чубенко про удар по Харкову
За попередніми даними, вранці ворог випустив по Шевченківському району Харкова “Іскандер”, але точно назвати тип ракети можна буде тільки після проведення експертизи, пояснив в етері нацмарафону речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.
“Заліт ракети був з території Бєлгородської області – або з самої Бєлгородської області, або з сусідньої… Зараз вилучені уламки, характерні саме для ракети “Іскандер”, але точно сказати про це буде зарано. До того ж у ракети “Іскандер” є брат-близнюк, це ракета KN-23 виробництва КНДР. У них дуже схожі елементи, розмір, деякі внутрішні деталі. За первинними даними, це “Іскандер”, але точніше вже після проведення експертизи”, – сказав Чубенко.
За його словами, пошкодження отримали 15 багатоквартирних будинків, офісів, кілька будівель навчальних закладів, гуртожиток, районна поліклініка та 25 автомобілів.
“Останні дані щодо травмованих. Це вісім людей. З них чотири особи з гострою реакцією на стрес. Ще чотири людини отримали різного ступеня тілесні ушкодження, по типу рваних ран, забоїв, переламів, вивихів. Серед травмованих є восьмимісячний хлопчик”, – нагадав Чубенко.
Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові о 09:52. За попередніми даними, армія РФ вдарила по території житлової забудови в Шевченківському районі «Іскандером», повідомили в облпрокуратурі. Пошкодження отримали будівля поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вишу, нежитлові будівлі та 25 автомобілів. У житлових багатоповерхівках вибиті вікна. Відомо про вісьмох постраждалих, серед яких восьмимісячна дитина, поінформували у ГУ Нацполіції у Харківській області. З-під завалів надзвичайники врятували п’ятьох людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, вранці ворог випустив по Шевченківському району Харкова “Іскандер”, але точно назвати тип ракети можна буде тільки після проведення експертизи, пояснив в етері нацмарафону речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.".