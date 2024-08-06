Терехов рассказал о состоянии 12 пострадавших от «прилета» по Харькову

Все 12 пострадавших в результате ракетного удара по Шевченковскому району Харькова, в том числе восьмимесячный ребенок, находятся в больнице в состоянии средней тяжести, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Очень серьезные разрушения, пострадал один из наших ведущих вузов, пострадало здание поликлиники, где во время обстрела находились пациенты и врачи. Кроме этого, пострадали жилые дома. Сейчас работают наши коммунальные службы, очень многое уже устранено, закрыт контур поликлиники. Работаем над жилыми домами, чтобы закрыть все контуры. Обследовали все крыши, есть разрушения. Будем приводить в порядок все то, что натворил российский агрессор», — сказал Терехов.