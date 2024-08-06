Терехов рассказал о состоянии 12 пострадавших от «прилета» по Харькову
Все 12 пострадавших в результате ракетного удара по Шевченковскому району Харькова, в том числе восьмимесячный ребенок, находятся в больнице в состоянии средней тяжести, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
«Очень серьезные разрушения, пострадал один из наших ведущих вузов, пострадало здание поликлиники, где во время обстрела находились пациенты и врачи. Кроме этого, пострадали жилые дома. Сейчас работают наши коммунальные службы, очень многое уже устранено, закрыт контур поликлиники. Работаем над жилыми домами, чтобы закрыть все контуры. Обследовали все крыши, есть разрушения. Будем приводить в порядок все то, что натворил российский агрессор», — сказал Терехов.
Напомним, взрыв прогремел в Харькове в 09:52. По предварительным данным, армия РФ ударила по территории жилой застройки в Шевченковском районе «Искандером», сообщили в облпрокуратуре. Повреждения получили здание поликлиники, офисные и гаражные помещения, общежитие вуза, нежилые здания и 25 автомобилей. В жилых многоэтажках выбиты окна. В облпрокуратуре сообщали о десятерых пострадавших, среди которых восьмимесячный ребенок. По данным президента Владимира Зеленского, в результате удара один человек погиб, а пострадавших — 12. Из-под завалов чрезвычайники спасли пятерых человек.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, пострадавшие, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 19:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все 12 пострадавших в результате ракетного удара по Шевченковскому району Харькова, в том числе восьмимесячный ребенок, находятся в больнице в состоянии средней тяжести, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".