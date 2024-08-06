Из-за удара по Харькову есть погибший, а пострадавших 12 — Зеленский (видео)

Об одном погибшем и 12 пострадавших от удара по Харькову сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Сейчас в Харькове еще продолжаются спасательные работы после российского удара. Под завалами — люди, делается максимум, чтобы им помочь. По состоянию на сейчас известно, что 12 человек пострадали. Один человек, к сожалению, погиб. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы для спасательной операции привлечены. И обязательно России на это мы ответим», — сказал президент.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове в 09:52. По предварительным данным, армия РФ ударила по территории жилой застройки в Шевченковском районе «Искандером», сообщили в облпрокуратуре. Повреждения получили здание поликлиники, офисные и гаражные помещения, общежитие вуза, нежилые здания и 25 автомобилей. В жилых многоэтажках выбиты окна. Ранее сообщалось о десятерых пострадавших, среди которых восьмимесячный ребенок. Из-под завалов чрезвычайники спасли пятерых человек.