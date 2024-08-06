Через удар по Харкову є загиблий, а постраждалих 12 – Зеленський (відео)

Про одного загиблого та 12 постраждалих від удару по Харкову повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

“Зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи після російського удару. Під завалами – люди, робиться максимум, щоб їм допомогти. Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждали. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені. І обов’язково Росії на це ми відповімо”, – сказав президент.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові о 09:52. За попередніми даними, армія РФ вдарила по території житлової забудови в Шевченківському районі «Іскандером», повідомили в облпрокуратурі. Пошкодження отримали будівля поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вишу, нежитлові будівлі та 25 автомобілів. У житлових багатоповерхівках вибиті вікна. Раніше повідомлялося про десятьох постраждалих, серед яких восьмимісячна дитина. З-під завалів надзвичайники врятували п’ятьох людей.