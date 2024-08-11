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Які сили виводить РФ із Харківщини в Курську область – аналітика Машовця

Політика 11:14   11.08.2024
Олена Нагорна
Які сили виводить РФ із Харківщини в Курську область – аналітика Машовця

Супротивник найближчим часом розгорне в Курській області додаткове угруповання, що складатиметься з сил і засобів, перекинутих з інших напрямків, у тому числі з Харківського та Куп’янського, повідомляє військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

За даними аналітика, у складі угруповання прикриття кордону “Курськ” (УВ “Північ”) завершується перегрупування низки частин та підрозділів. Загальний обсяг першого ешелону, який практично закінчує зосередження на певних ділянках та напрямках, оцінюється у 10-11 формувань рівня “батальйон”.

Як повідомляє Машовець, із півночі Харківщини супротивник переміщає на Курський напрямок підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, які сформують зведений посилений мотострілецький батальйон, а також до трьох батальйонів зі складу 128-ї ОМСБр та 72-ї МСД 44-го армійського корпусу.

З Куп’янського напрямку, припускає аналітик, “виставлений” один мотострілецький батальйон зі складу 272-го мотострілецького полку 47-ї танкової дивізії.

Також, за даними Машовця, є інформація про переміщення на Курський напрямок щонайменше одного батальйону морської піхоти зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти.

“Але мені якось у неї не віриться… Швидше за все, це батальйон зі складу 155-ї ОБрМП, яка до цього була розгорнута і діяла на Вовчанському напрямку”, – вважає експерт.

При цьому Машовець додав, що не має достовірних відомостей про переміщення супротивником до Курської області додаткових сил і засобів з ключових для себе напрямків – Краматорського, Торецького, Покровського або Курахівського.

“Ті самі “резерви”, які росіяни зараз тягнуть на Курський операційний напрямок, щоб “купувати” наступ “добрих людей”, є справжньою “солянкою” (набір дуже різнорідних сил і засобів, з дуже різним рівнем боєздатності), зібрану, очевидно, поспіхом. Як це все “скласти докупи” і керувати нею на окремому операційному напрямку, як кажуть, у ситуації “з коліс”, за очевидного дефіциту часу та “проблем з моніторингом ситуації”, – велике питання… Пройшла спроба російського командування “провернути цей фокус” у дуже схожій ситуації в Харківській області, закінчилася очевидною невдачею та відступом російських військ з неї”, – пише Машовець.

За його оцінкою, ситуація на Курському напрямку має “істотний потенціал”, і російському командуванню, ймовірно, доведеться оперативно розгортати й другий ешелон додаткових сил та засобів.

“Очевидно, що “нахапані поспіхом” по різних напрямках 10-11 батальйонів кардинальним чином проблему там не вирішать”, – підсумував Машовець.

Читайте також: ISW: війська, які РФ «накопичила для Харківщини», можуть перекинути на Курщину

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 11:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Супротивник найближчим часом розгорне в Курській області додаткове угруповання, що складатиметься з сил і засобів, перекинутих з інших напрямків, у тому числі з Харківського та Куп’янського".