ISW: війська, які РФ «накопичила для Харківщини», можуть перекинути на Курщину

Російське військове командування наразі може перекидати більш досвідчені і краще забезпечені передові частини зі сходу або півдня України до Курської області, однак на це потрібен додатковий час, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

«Один російський мілітарист заявив 9 серпня, що елементи 44-го армійського корпусу Північного угруповання військ РФ (Ленінградський військовий округ) діють поблизу Рильська, однак, припускає, що російське військове командування може перекидати елементи, які Північне угруповання військ накопичило для своєї наступальної операції на півночі Харківської області, щоб відповісти на українську операцію у Курській області», – йдеться у звіті ISW.

Аналітики відзначили: якщо це підтвердиться, передбачається, що командування РФ оцінює «операцію України» як важливішу.

«Значна передислокація підрозділів Північного угруповання військ у Курську область свідчить, що російське командування вирішило, що зрив наступальної операції на півночі Харківської області є необхідною жертвою для адекватного реагування на українське вторгнення, уникаючи передислокації з пріоритетних ділянок лінії фронту», – повідомили в ISW.

Однак, додали аналітики, більш масштабна передислокація ворожих військ із прифронтових районів, ймовірно, відбуватиметься повільніше. А боєздатніші підрозділи можуть почати прибувати до Курської області найближчими днями.