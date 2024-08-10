ISW: войска, «накопленные для Харьковщины», РФ может перебросить на Курщину
Российское военное командование сейчас может перебросить более опытные и лучше обеспеченные передовые части с востока или юга Украины в Курскую область, однако на это нужно дополнительное время, сообщил Институт изучения войны (ISW).
«Один российский милитарист заявил 9 августа, что элементы 44-го армейского корпуса Северной группировки войск РФ (Ленинградский военный округ) действуют вблизи Рыльска, однако, предполагает, что российское военное командование может перебрасывать элементы, которые Северная группировка войск накопила для своей наступательной операции на севере Харьковской области, чтобы ответить на украинскую операцию в Курской области», — говорится в отчете ISW.
Аналитики отметили: если это подтвердится, предполагается, что командование РФ оценивает «операцию Украины как более важную».
«Значительная передислокация подразделений Северной группировки войск в Курске свидетельствует, что российское командование решило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой для адекватного реагирования на украинское вторжение, избегая передислокации из приоритетных участков линии фронта», — сообщили в ISW.
Однако, добавили аналитики, более масштабная передислокация вражеских войск из прифронтовых районов, вероятно, будет происходить медленнее. А более боеспособные подразделения могут начать прибывать в Курскую область в ближайшие дни.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 07:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российское военное командование сейчас может перебросить более опытные и лучше обеспеченные передовые части с востока или юга Украины в Курскую область, однако на это нужно дополнительное время, сообщил Институт изучения войны (ISW).".