Какие силы выводит РФ с Харьковщины в Курскую область — аналитика Машовца

Противник в ближайшее время развернет в Курской области дополнительную группировку, состоящую из сил и средств, переброшенных с других направлений, в том числе с Харьковского и Купянского, сообщает военный обозреватель группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец.

По данным аналитика, в составе группировки прикрытия границы «Курск» (ГВ «Север») завершается перегруппировка ряда частей и подразделений. Общий объем первого эшелона, который практически заканчивает сосредоточение на определенных участках и направлениях, оценивается в 10-11 формирований уровня «батальон» или равных им по объему.

Как сообщает Машовец, с севера Харьковщины противник перемещает на Курское направление подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, которые сформируют сводный усиленный мотострелковый батальон, а также до трех батальонов из состава 128-й ОМСБр и 72-й МСД 44-го армейского корпуса.

С Купянского направления, предполагает аналитик, “выставлен” один мотострелковый батальон из состава 272-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии.

Также, по данным Машовца, есть также информация о перемещении на Курское направление как минимум одного батальона морской пехоты из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты.

“Но мне как-то в нее не верится… Скорее всего, это батальон из состава 155-й ОБрМП, которая до этого была развернута и действовала на Волчанском направлении”, — считает эксперт.

При этом Машовец добавил, что не располагает достоверными сведениями о перемещении противником в Курскую область дополнительных сил и средств с ключевых для себя направлений — Краматорского, Торецкого, Покровского или Кураховского.

“Те самые «резервы», которые россияне сейчас тянут на Курское операционное направление, чтобы «купировать» наступление «добрых людей», представляют собой настоящую «солянку» (набор очень разнородных сил и средств, с очень разным действительным уровнем своей боеспособности), собранную, очевидно, наспех. Как это все «сложить в кучу» и управлять ею на отдельном операционном направлении, как говорят в ситуации «с колес», при очевидном дефиците времени и «проблемах с мониторингом ситуации», — большой вопрос… Прошла попытка российского командования «провернуть этот фокус» в очень похожей ситуации в Харьковской области, закончилась очевидной неудачей и отступлением российских войск из нее”, — пишет Машовец.

По его оценке, ситуация на Курском направлении имеет «существенный потенциал», и российскому командованию, вероятно, придется оперативно развертывать и второй эшелон дополнительных сил и средств.

«Очевидно, что «нахапанные наспех» по разным направлениям 10-11 батальонов кардинальным образом проблему там не решат”, — подытожил Машовец.