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Росіяни вдарили дроном по приватному будинку на Харківщині

Події 16:05   27.08.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили дроном по приватному будинку на Харківщині

Близько 13:20 росіяни завдали удару FPV-дроном по приватному домоволодінню в селищі Козача Лопань Харківського району, повідомили у ХОВА.

Внаслідок влучення повністю зруйнований приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

О 14.30 росіяни обстріляли село Нова Козача Харківського району. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, літня кухня та господарські будівлі. Поранених через обстріл не було.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 16:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:20 росіяни завдали удару FPV-дроном по приватному домоволодінню в селищі Козача Лопань Харківського району, повідомили у ХОВА.".