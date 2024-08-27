Росіяни вдарили дроном по приватному будинку на Харківщині
Близько 13:20 росіяни завдали удару FPV-дроном по приватному домоволодінню в селищі Козача Лопань Харківського району, повідомили у ХОВА.
Внаслідок влучення повністю зруйнований приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.
О 14.30 росіяни обстріляли село Нова Козача Харківського району. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, літня кухня та господарські будівлі. Поранених через обстріл не було.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: БПЛА, дрон, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 16:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:20 росіяни завдали удару FPV-дроном по приватному домоволодінню в селищі Козача Лопань Харківського району, повідомили у ХОВА.".