Росіяни вдарили дроном по приватному будинку на Харківщині

Близько 13:20 росіяни завдали удару FPV-дроном по приватному домоволодінню в селищі Козача Лопань Харківського району, повідомили у ХОВА.

Внаслідок влучення повністю зруйнований приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

О 14.30 росіяни обстріляли село Нова Козача Харківського району. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, літня кухня та господарські будівлі. Поранених через обстріл не було.