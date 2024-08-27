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Россияне ударили дроном по частному дому в Харьковской области

Происшествия 16:05   27.08.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили дроном по частному дому в Харьковской области

Около 13:20 россияне нанесли удар FPV-дроном по частному домовладению в поселке Казачья Лопань Харьковского района, сообщили в ХОВА.

В результате попадания полностью разрушен частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

В 14:30 россияне обстреляли село Новая Казачья Харьковского района. В результате удара повреждены частный дом, летняя кухня и хозяйственные постройки. Раненых из-за обстрела не было.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 16:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:20 россияне нанесли удар FPV-дроном по частному домовладению в поселке Казачья Лопань Харьковского района, сообщили в ХОВА.".