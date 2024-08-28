Пожежа у Харкові: евакуювали 15 мешканців житлового будинку

Пожежа виникла вранці 28 серпня у житловій 6-поверхівці на вул. Миру у Харкові, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Палала покрівля будинку, на сходовій клітці було багато диму. Коли прибули рятувальники, горіло горище та дерев’яне перекриття. Площа, охоплена вогнем, становила 70 м ₂.

З огляду на сильне задимлення пожежники евакуювали на свіже повітря 15 мешканців будинку, зокрема жінку з інвалідністю.

Вогонь гасили 4 оперативні пожежно-рятувальні відділення на автоцистернах, 2 автодрабини, спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль та база газодимозахисної служби.

Вогонь локалізували вже о 10:50 та о 14:47 повністю загасили. Причина пожежі з’ясовується.