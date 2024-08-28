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Пожар в Харькове: эвакуировали 15 жителей жилого дома

Происшествия 16:00   28.08.2024
Оксана Якушко
Пожар в Харькове: эвакуировали 15 жителей жилого дома

Пожар возник утром 28 августа в жилой 6-этажке по ул. Мира в Харькове, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Пылала кровля дома, на лестничной клетке было много дыма. Когда прибыли спасатели, горел чердак и деревянное перекрытие. Площадь, охваченная огнем, составляла 70 м₂.

Учитывая сильное задымление, пожарные эвакуировали на свежий воздух 15 жителей дома, в том числе женщину с инвалидностью.

Огонь гасили 4 оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах, 2 автолестницы, специальный аварийно-спасательный автомобиль и база газодымозащитной службы.

Огонь локализовали уже в 10:50 и в 14:47 полностью потушили. Причина пожара выясняется.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 16:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар возник утром 28 августа в жилой 6-этажке по ул. Мира в Харькове, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".