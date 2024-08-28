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Собаку с 10 щенками чуть не сожгли живьем пироманы в Харькове

Общество 13:59   28.08.2024
Оксана Якушко
Собаку с 10 щенками чуть не сожгли живьем пироманы в Харькове Фото: КП «Центр обращения с животными»

Поджигатели травы на Горизонте чуть не сожгли вживую собаку с щенками, сообщил КП «Центр обращения с животными».

В КП «Центр обращения с животными» обратилась волонтер Наталья Пьянкова, ставшая свидетелем, как мама-собака вывела из горящей сухой травы 10 своих щенков. Потом собака подходила к людям, заглядывала в глаза, словно просила о помощи.

Выяснилось, что собака прятала своих малышей в высокой траве от солнца и жары, а прохожий пироман решил, что сухостой надо непременно сжечь, несмотря на уголовную ответственность за поджог сухой травы в экосистемах.

Экипаж специалистов доставил собаку с щенками в городское убежище. К счастью состояние животных не критично, собака вовремя успела вывести своих щенков из опасного места, но щенки до сих пор иногда кашляют, потому что они некоторое время находились в дыму, а у некоторых щенков немного обгорела шерсть🥺

Фото: КП «Центр обращения с животными»

Сейчас собака-мама и ее дети находятся под наблюдением ветеринаров. Их состояние стабильное. И скоро они будут готовы искать новых владельцев. Если хотите себе хорошенького щенка, звоните по телефону и бронируйте 0 800 50 43 13

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 13:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поджигатели травы на Горизонте чуть не сожгли вживую собаку с щенками, сообщил КП «Центр обращения с животными».".