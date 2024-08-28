Собаку з 10 цуценятами ледве не спалили живцем піромани у Харкові

Палії ​​трави на Горизонті мало не спалили наживо собаку з цуценятами, повідомив КП «Центр поводження з тваринами».

До КП “Центр поводження з тваринами” звернулася волонтерка Наталя Пьянкова, що стала свідком, як мама-собака вивела з сухої трави, що палала, 10 своїх цуценят. Потім собака підходила до людей, заглядала їм у вічі, ніби просила про допомогу.

З’ясувалося, що собака ховала свою малечу у високій траві від сонця та спеки, а перехожий піроман вирішив, що сухостій треба неодмінно спалити попри карну відповідальність за підпал сухої трави.

Екіпаж спеціалістів доставив собаку з цуценятами до міського притулку. На щастя стан тварин не критичний, собака вчасно встигла вивести своїх цуциків з небезпечного місця, але цуценята досі іноді кашляють, бо вони певний час знаходилися в диму, а у деяких цуценят трохи підгоріла шерсть🥺

Наразі собака-мама та її діти перебувають під наглядом ветеринарів. Їхній стан стабільний. І невдовзі вони будуть готові шукати нових власників. Якщо хочете собі гарненьке цуценя, телефонуйте і бронюйте 0 800 50 43 13