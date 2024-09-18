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Друкарня, яку росіяни зруйнували ракетою, знову запрацювала у Харкові (відео)

Репортаж 21:56   18.09.2024
Оксана Якушко
Друкарня, яку росіяни зруйнували ракетою, знову запрацювала у Харкові (відео)

Харківська друкарня “Фактор-Друк”, яку у травні майже повністю зруйнував удар російської ракети, відновлює роботу. Поки що там масово друкують підручники до нового навчального року і набирають на роботу нових співробітників, повідомляє Радіо Свобода.

Після ракетного удару у друкарні вже розібрали завали, частково відремонтували приміщення, запустили нове обладнання. Але працювати як раніше, виробництвом повного циклу від проєкту до обкладинки, тут ще не можуть. Тому надруковані книжки передають іншим друкарням, аби на них зробили обкладинки та передали у магазини та школи, розповіла генеральна директорка друкарні Тетяна Гринюк.

Наразі друкарня виготовляє підручники для 1−2 класів. Раніше друкували підручники для 7-их класів.

Нагадаємо,  удару по друкарні в Харкові завдали 23 травня, вибухи в цей день лунали з 10:26 За даними облпрокуратури, армія РФ завдала ударів ракетами по Харкову та Люботину. В Основ’янському районі ракети влучили по території друкарні. Сталася масштабна пожежа. Повідомлялося про сім загиблих і 21 — потерпілого. Усі вони – працівники друкарні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 21:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська друкарня “Фактор-Друк”, яку у травні майже повністю зруйнував удар російської ракети, відновлює роботу. Поки що там масово друкують підручники до нового навчального року і набирають на роботу нових співробітників, повідомляє Радіо Свобода.".