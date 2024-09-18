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Типография, которую РФ разрушила ракетой, снова заработала в Харькове (видео)

Общество 21:56   18.09.2024
Оксана Якушко
Типография, которую РФ разрушила ракетой, снова заработала в Харькове (видео) Скриншот

Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае почти полностью разрушил удар российской ракеты, возобновляет работу. Пока там массово печатают учебники к новому учебному году и набирают на работу новых сотрудников, сообщает Радио Свобода.

После ракетного удара в типографии разобрали завалы, частично отремонтировали помещение, запустили новое оборудование. Но работать как раньше, производством полного цикла от проекта до обложки, здесь еще не могут. Поэтому напечатанные книги передают другим типографиям, чтобы на них сделали обложки и передали в магазины и школы, рассказала генеральный директор типографии Татьяна Гринюк.

В настоящее время типография производит учебники для 1-2 классов. Раньше напечатали учебники для 7-х классов.

Напомним, удар по типографии в Харькове нанесли 23 мая, взрывы в этот день гремели с 10:26По данным облпрокуратуры, армия РФ нанесла удары ракетами по Харькову и Люботину. В Основянском районе ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Сообщалось о семи погибших и 21 — пострадавшем. Все они — работники типографии.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 21:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае почти полностью разрушил удар российской ракеты, возобновляет работу. Пока там массово печатают учебники к новому учебному году и набирают на работу новых сотрудников, сообщает Радио Свобода.".