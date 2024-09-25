Комунальників Харкова вчать, які дерева не можна обрізати під стовп

Проблемою грамотної обрізки дерев нарешті зацікавилася Харківська міськрада – і запросила до співпраці біолога, викладача кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.Сковороди Юрія Бенгуса. Вчений консультує комунальників, як цивілізовано поводитися з деревами.

– Як ви переконуєте комунальників не обрізати дерева під стовп?

– Якщо нам доводиться зрізати всі гілки, значить ми недопрацювали раніше. Коли дерево ще мале, треба одразу ліквідовувати ті проблеми, які в нього є: неправильний скелет, подвійні стовбури, гілки, які нахиляються і перехрещуються, не так як треба, ростуть у бік електричних дротів або будинків. Це треба видаляти не тоді, коли вони загрожують життю, а раніше.

– Мабуть, кожне дерево приречене після варварської обрізки під стовп?

– Я був у Саржиному Яру на екскурсії зі студентами і показував їм, що там загинуло кілька величезних тополь. Тополя берлінська, такий цікавий гібрид, усюди добре перенесла обрізку і після неї нормально відновилась. А тополя чорна і ще деякі інші види тополь після обрізки загинули. І надалі, мабуть, я буду рекомендувати садити саме цю тополю берлінську, бо вона дуже корисна для міста.

– Чому?

– Яке дерево виділяє більше кисню? Те, що набирає найбільшу масу. А найшвидше накопичують деревну масу верба і тополя. Тополі мають здатність вловлювати пил, бо молоді бруньки і листки покриті бальзамом і дуже очищують повітря. Тобто з погляду екологічних умов тополя – чудове дерево.

– Найкраще дерево для міста?

– Найкраще дерево для озеленення Харкова все ж таки дуб звичайний. Він місцевий, довговічний, посухостійкий, забезпечує існування тисяч інших видів (комах, птахів, грибів, мохів, лишайників, лісових трав). Тополя Берлінська теж гарна, але не така довговічна, як дуб, бо живе тополя до 40-70 років, а дуб легко житиме сотні років.