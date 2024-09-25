Коммунальщиков Харькова учат, какие деревья нельзя обрезать под столб

Проблемой грамотной обрезки деревьев наконец-то заинтересовался Харьковский горсовет — и пригласил к сотрудничеству биолога, преподавателя кафедры ботаники ХНПУ имени Г.Сковороды Юрия Бенгуса. Ученый консультирует коммунальщиков, как цивилизованно обращаться с деревьями.

– Как вы убеждаете коммунальщиков не обрезать деревья под столб?

– Если нам приходится срезать все ветки, значит мы недоработали раньше. Когда дерево еще мало, надо сразу ликвидировать те проблемы, которые у него есть: неправильный скелет, двойные стволы, наклоняющиеся и перекрещивающиеся ветки, что растут в сторону электрических проводов или домов. Это нужно удалять не тогда, когда они угрожают жизни, а раньше.

– Вероятно, каждое дерево обречено после варварской обрезки под столб?

– Я был в Саржином Яру на экскурсии со студентами и показывал им, что там погибли несколько огромных тополей. Тополь Берлинский, такой интересный гибрид, всюду хорошо перенес обрезку и после нее нормально восстановился. А тополь черный и еще некоторые другие виды тополей после обрезки погибли. И в дальнейшем, пожалуй, я буду рекомендовать сажать именно этот тополь берлинский, потому что он очень полезен для города.

– Полезен чем?

– Какое дерево выделяет больше кислорода? То, что набирает самую большую массу. А быстрее всего накапливают древесную массу верба и тополь. Тополя обладают способностью улавливать пыль, потому что молодые почки и листья покрыты бальзамом и очень хорошо очищают воздух. То есть с точки зрения экологических условий тополь – прекрасное дерево.

— Лучшее для города?

— Лучшее дерево для озеленения Харькова все же дуб. Он местный, долговечный, засухоустойчивый, обеспечивает существование тысяч других видов (насекомых, птиц, грибов, мхов, лишайников, лесных трав). Тополь Берлинский тоже красивый, но не такой долговечный, как дуб, потому что живет тополь до 40-70 лет, а дуб легко будет расти сотни лет.