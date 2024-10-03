Інтернет-магазин Vencon – надійний помічник у світі електроніки та техніки

Працюючи з 2006 року, компанія Vencon зуміла здобути звання одного з лідерів на ринку у відповідних категоріях. З’являється можливість купувати кліматичну техніку, побутову, сантехніку, інструменти для очищення повітря та зволоження, електротехніку та багато іншого. Клієнти отримують доступні ціни та вигідні умови сервісу.

Надаються додаткові послуги з гарантійного та післягарантійного обслуговування, проводиться встановлення та монтаж за потреби. Відвідавши магазин ВЕНКОН, вдасться легко знайти новинки, товари з акції чи необхідну категорію. Додаткову допомогу нададуть консультанти та менеджери з огляду на вимоги та запити покупців.

Категорії товарів

На головній сторінці представлені розділи з уцінкою, новинками та розпродажем. Але основою каталогу є наступні категорії:

1️⃣ Опалення. Обігрівачі, каміни, котли з різними способами нагріву, радіатори опалення, теплові акумулятори та багато іншого;

2️⃣ Вентиляція. Побутові вентилятори, рекуператори, кухонні витяжки, промислові вентилятори, автоматика тощо;

3️⃣ Сантехніка. Для кухні, ванної кімнати, душу, туалету, умивальника, окремо змішувачі, інженерна сантехніка, меблі та аксесуари;

4️⃣ Електротехніка. Генератори, акумулятори та зарядні станції, автоматичні вимикачі, стабілізатори напруги, освітлення, батарейки та багато іншого.

Це лише невелика кількість категорій товарів. Також є інструменти різного типу та призначення, техніка для облаштування розумного будинку, побутова техніка, системи очищення води тощо.

Зручність вибору підкріплюється детальним описом товару, технічними характеристиками та фотографіями для наочності. Допускається використання функціоналу для порівняння різних видів техніки, що спрощує вибір та купівлю.

Послуги від Vencon

Окрім продажу товарів надається набір послуг:

⚫️ монтаж;

⚫️ проєктування;

⚫️ сервіс.

Попередньо від клієнта надається технічне завдання, підбирається оптимальний варіант техніки під вимогу, формується технічне рішення, проводиться встановлення та монтаж. Надалі проводиться сервіс встановленого обладнання, щоб унеможливити будь-які проблеми в експлуатації.

Прямо вдома вирішуються питання добору техніки, інструментів і устаткування. За потреби можна внести зміни та стабілізувати роботу всієї системи шляхом заміни окремих компонентів. В особі Vencon клієнти отримують надійного партнера зі стабільним підходом.

Оплата та доставка

Умови доставки різні, включаючи кур’єром по Києву та Львову, а також самовивіз із цих міст. До будь-якого іншого міста доставка доступна через служби Нова пошта та Укрпошта на будь-яке відділення. Оплата можлива готівкою при отриманні, банківською карткою після оформлення товару, кур’єру або на відділенні, а також у безготівковий спосіб.

Допускається оплата в кредит або частинами залежно від вибраного інструменту банку. Відповідно до програмної лояльності, кожен клієнт може розраховувати на додаткові знижки та вигідні умови співпраці. Спеціальні умови завжди відкривають вигоду від покупки чи замовлення послуги.